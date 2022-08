Associação Vitória Sempre pede demissão do Comandante da PSP após rasto de destruição em Guimarães

Face ao sucedido na noite de hoje na cidade de Guimarães, a Associação Vitória Sempre vem pelo presente emitir o seguinte comunicado:

I – O que nós suspeitávamos já sucedeu, infelizmente. Por isso, no primeiro ponto deste comunicado, não poderemos deixar de lamentar profundamente os actos de violência sucedidos na presente noite na nossa cidade, perpetrados por supostos adeptos do Hajduk Split, ainda que alguns falassem o português das Docas, do Bairro Alto e do Parque Eduardo VII.

II – Guimarães esteve a ferro e fogo. Os bares do centro histórico sofreram danos avultados. Os comerciantes sem qualquer defesa puderam apenas rezar e esperar que o vendaval de destruição cessasse. Isto feito de modo impune, sem qualquer obstáculo ou sem alguém a impedir que tal sucedesse.

III – Ora, tal causa surpresa e estupefacção. Surpresa porque, atento o comunicado do PSP - Comando Distrital de Braga, acreditávamos que, apesar deste só se referir aos adeptos vitorianos, estaria a ser preparada uma organização de grande envergadura para suster os ímpetos de uma das claques mais violentas da Europa, ainda para mais associada a uma claque portuguesa conhecida pela sua violência. Estupefacção porque não existia policiamento na rua, não existia prevenção, deixando uma horda de malfeitores percorrer impunemente a cidade sem serem travados.

IV – Ora, tal foi conducentes a actos de violência que não poderão passar impunes. Exigimos responsabilização! Responsabilização do Comandante da PSP, exortando-o a ser humilde e pedir a demissão por não ter acautelado a defesa dos cidadãos vimaranenses e dos muitos turistas que circundam pelo centro histórico da cidade! Responsabilidade dos responsáveis autárquicos incapazes de preverem o viria a suceder, não exigindo uma articulação e uma resposta pronta de quem tinha que agir.

V – Como é possível cinco camionetas de malfeitores pararem sem qualquer problema na cidade?

Como é possível terem percorrido a cidade sem qualquer intervenção?

Como é possível terem chegado ao centro histórico sem qualquer oposição?

Como é possível nos vídeos que circulam não se vislumbrar um agente da autoridade?

Como é possível, passada uma hora, nenhum ter aparecido nos locais do crime?

Tal leva-nos a pedir responsabilidades e a humildade de quem de direito para as assumir!

VI – Amanhã será um novo dia!

Para além do futebol, um dia de trabalho na cidade de Guimarães.

Os nossos conterrâneos andarão nas ruas.

Atendendo ao sucedido hoje esperamos que a Município de Guimarães e a PSP - Comando Distrital de Braga previnam "comportamentos geradores de violência" na nossa cidade.