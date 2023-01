Associação VitóriaSempre contesta horários de jogos do V. Guimarães

A Associação VitóriaSempre endereçou uma carta aberta ao presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, onde questiona aquele organismo sobre a calendarização dos jogos do V. Guimarães na presente edição do campeonato.Aquela associação denuncia que "após um levantamento detalhado da agenda da competição", constata que no final da 22.ª jornada o V. Guimarães "se encontrará no topo dos clubes com mais jogos efectuados à segunda-feira", dia "de trabalho para a maioria dos associados e adeptos do futebol, ao qual sucede mais um dia de labor para todos eles.""Questionamos então vossa excelência como pode a Liga tratar aquele que historicamente é o 4.º melhor clube para a capacidade da Liga em gerar valor comercial via assistências, de forma tão discriminatoriamente negativa", pode ler-se na carta enviada pela Associação VitóriaSempre a Pedro Proença, onde são apontados dois exemplos, os jogos com o Chaves (18.ª jornada) e Sp. Braga (22.ª jornada), ambos agendados para as segundas-feiras. "Dois duelos que, por norma, atraem as atenções de muitos adeptos do futebol pelo espetáculo que proporcionam dentro e fora das quatro linhas. Ambos agendados para uma segunda-feira. Questionamos, desse modo vossa excelência a responder à seguinte questão: A quem servem estes horários? Será aos muitos adeptos seja destes clubes ou do futebol em particular, com interesse em assistir ao vivo a estes duelos e ao ambiente que proporcionam? Será a esses adeptos que dizem querer levar aos estádios, enquanto os sujeitam ao frio noturno e da chuva, entregando à sorte os corajosos dispostos a abdicar do seu conforto e segurança para enfrentar as vicissitudes do clima?".A Associação VitóriaSempre insta Pedro Proença e a Liga Portugal a "colocarem a mão na consciência e a corrigirem estes erros", que, diz, "vão lentamente matando o futebol e a adesão do público (cliente final do produto) aos estádios das competições por vossas excelências organizadas." "Não basta palavras apelativas, é necessário ter ações que se coadunem com os objetivos traçados", conclui a missiva.