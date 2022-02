Atraso na documentação fez cair mudança de Tobias Figueiredo para o V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tobias Figueiredo esteve com um pé em Guimarães, mas a mudança do defesa-central para o Minho caiu à última da hora. O negócio entre Nottingham Forest e o Vitória conheceu várias fases ao longo do último dia de mercado , mas só teve reais avanços já perto da hora de fecho, quando o emblema inglês aceitou abrir mão de Tobias.Inicialmente relutante, o Nottingham acedeu ao pedido, mas a decisão tardia acabou por fazer cair o negócio. A documentação necessária para que a transferência se consumasse foi enviada muito em cima da hora e acabou por não entrar a tempo, conforme é possível perceber pela última atualização de mercado publicada pela Liga.