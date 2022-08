Atraso na entrega dos novos equipamentos não afeta relação entre o V. Guimarães e a Macron

O atraso na entrega dos equipamentos para a temporada 2022/2023 não esfriou a relação entre o Vitória e a Macron. A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo presidente dos vitorianos, António Miguel Cardoso, na cerimónia de apresentação dos segundo e terceiros equipamentos."Efetivamente, houve um atraso na encomenda dos equipamentos. A responsabilidade, é evidente, pertence à anterior Direção, que terá tido os seus motivos, não queremos apontar o dedo a ninguém. É uma pena que tenham chegado tão tarde, mas em condições normais, no domingo vamos equipar com um dos alternativos", começou por afirmar, respondendo, depois, concretamente, ao estado das relações com a empresa italiana: "A camisola do Vitória é personalizada pela Macron. Houve um atraso, mas a Macron, juntamente com os responsáveis do Vitória, tudo fez para que esse atraso fosse minimizado. As relações são fortes, duradouras, temos um contrato de longo prazo para cumprir. É uma relação de cooperação".O responsável pelo departamento de marketing, Duarte Magalhães, notou que a Administração anterior "atrasou-se nas respostas com o parceiro. Se demoramos um mês a responder e a definir a encomenda, esse atraso será reflectido na recepção do artigo. Isto fugia à gestão do departamento de marketing, porque a decisão compete à Administração. Apesar de todos os avisos, as coisas foram-se atrasando e o reflexo é este".De acordo com o responsável pelo departamento de marketing do clube, Duarte Magalhães, os equipamentos oficiais "refletem uma simbiose perfeita entre o passado e o futuro". "Sendo o ano do centenário tão marcante para o Vitória, propusemo-nos a uma revisão histórica, incorporando vários momentos marcantes, entre os quais a conquista da Supertaça, em 1988, e da Taça de Portugal, em 2013, memórias que estão esplanadas nas meias e calções dos três equipamentos".O equipamento dourado evoca o centenário do clube em diversos detalhes, como as 100 linhas marcadas na camisola e o logótipo desenhado por Mário Cardoso na década de 1930. "Transpusemos a ligação umbilical do Vitória às suas gentes com a inscrição Guimarães Cidade Berço nas costas de todos os equipamentos", assinalou ainda Duarte Magalhães.