Avançado Diogo Ferreira renova com o V. Guimarães até 2025

O V. Guimarães anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com Diogo Ferreira, avançado de 21 anos, para a renovação do contrato que ligava as duas partes e que terminava no final da presente época. O jovem assinou por mais duas temporadas, ficando com um vínculo válido até 2025.A cumprir a terceira época no clube, Diogo Ferreira mostrou-se feliz por continuar ao serviço dos vitorianos, manifestando o desejo de retribuir a confiança em si depositada. "Quando o final do contrato se aproxima é natural que fiquemos com alguma ansiedade. Felizmente, recebi agora este voto de confiança e espero retribuir e dar continuidade ao meu trabalho. A vida de jogador nem sempre é fácil e o meu percurso já teve momentos duros, mas tenho sido feliz em Guimarães e assim espero continuar", referiu o ponta de lança, aos meios do clube.Integrado atualmente na equipa B, depois de também já ter passado pelos sub-23 do clube, o avançado já teve oportunidade de se estrear pela equipa principal, tendo sido lançado na reta final da partida frente ao Casa Pia, da 21.ª jornada da Liga Bwin, em fevereiro.