Avançados do V. Guimarães afinam pontaria

As primeiras quatro jornadas da Liga Bwin mostrara um Vitória com mais solidez defensiva do que eficácia ofensiva, não estivéssemos a falar de uma equipa que marcou quatro golos (todos no mesmo jogo) e sofreu apenas um.





Por isso, será com naturalidade que Pepa esteja a aproveitar o hiato competitivo para tentar aprimorar a relação entre os avançados e as balizas adversárias. Nesse sentido, o ensaio realizado ontem de manhã frente à formação B terá deixado boas indicações ao treinador vitoriano, já que Estupiñán bisou e Bruno Duarte inaugurou o marcador. Golos importantes para dois jogadores que têm vivido momentos de forma intermitentes. O outro tento do encontro foi apontado por Joseph.