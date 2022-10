Bamba e uma eventual saída do Vitória: «O meu empresário não me disse nada sobre outras possibilidades»

Figura de destaque do plantel do V. Guimarães, Ibrahima Bamba tem chamado a atenção de alguns emblemas de renome do futebol europeu e o cenário de uma possível saída em janeiro está em cima da mesa. Ainda assim, o jovem italiano mantém-se tranquilo."Não penso nisso. Verdadeiramente, apenas estou focado no que posso fazer dentro de campo. O meu empresário é que pode estar a par do resto. O meu empresário não me disse nada sobre outras possibilidades. Estou apenas focado no que posso fazer dentro de campo", começou por dizer o médio, que assumiu encarar com naturalidade o facto de estar a jogar como central porque já o tinha feito na formação.Vincando o desejo de vencer a Taça de Portugal e de terminar o campeonato nos cinco primeiros lugares, Bamba abordou ainda o jogo de domingo com o Boavista: "Não conheço muito [sobre a rivalidade], mas nos treinos o treinador já nos tem mostrado vídeos para estarmos preparados. É um clássico, queremos estar concentrados para conseguir um bom resultado. Todos os jogos do campeonato são importantes porque são sempre complicados. Temos de encarar todos os jogos com a mesma disposição."