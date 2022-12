Bamba só sai por quantia significativa

O vice-presidente Nuno Leite fez um balanço à metamorfose financeira que o clube sofreu desde que António Miguel Cardoso assumiu a liderança e também passou a pente fino todos os temas sensíveis ao universo vitoriano. "Cheguei a temer pelo futuro do Vitória", confidenciou Nuno Leite ao Desportivo de Guimarães, recordando que "o orçamento sofreu uma redução de 30 por cento, cerca de 500 mil euros por mês": "Com menos podemos fazer mais. Não há outro caminho. O Moreno é o treinador do nosso projecto e do nosso mandato. Tem sido perseguido por não ter o nível IV, mas só não o tem porque não criam as condições para que seja feito."

Sobre o mercado, o dirigente garantiu que "já não há a ansiedade de agosto". "Saímos dos cuidados intensivos. Só que, para haver entradas, alguém tem de sair. Há um valor pelo Bamba de que não abdicaremos, mas também não recebemos nenhuma proposta concreta nem ele tem acordo com alguém", asseverou Nuno Leite.