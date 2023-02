Bamba treinou com o plantel depois de fecho de mercado agitado

Ibrahima Bamba é um caso encerrado para a estrutura da SAD do Vitória. O defesa-central está integrado no plantel e continua a fazer parte dos planos de Moreno Teixeira até ao final da época.Depois de dias atribulados no fecho do mercado de Inverno, Ibrahima Bamba compareceu na Academia esta quarta-feira e cumpriu o treino juntamente com os restantes jogadores. O caso gerou celeuma internamente, mas foi resolvido pelo grupo. De resto, no seio do clube a convicção geral é que o caso Ibrahima Bamba está encerrado e que o jogador vai realizar uma segunda volta de grande nível, valorizando-se ainda mais com a camisola do Vitória.O Vitória recusou as duas propostas formais que chegaram aos gabinetes da SAD para a transferência de Ibrahima Bamba. O Bolonha, de Itália, ofereceu cinco milhões de euros pelo passe do jogador, enquanto o Copenhaga, da Dinamarca, queria garantir Ibrahima Bamba por seis milhões de euros. O jogador, segundo apuramos, pretendia que o Vitória aceitasse a proposta dos dinamarqueses, uma vez que se tratava da mais vantajosa para si do ponto de vista financeiro.A SAD do Vitória mostrou-se irredutível, apesar da pressão exercida pelo defesa-central, uma vez que considerou que as propostas que estiveram em cima da mesa não reflectiam o valor do jogador. Além disso, já existe um pré-acordo, com outro clube, para a transferência de Ibrahima Bamba no Verão, por valores que vão de encontro às pretensões do Vitória.