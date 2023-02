Bernard Mensah voltou a Guimarães para rever antigos companheiros

Perante o facto de o campeonato turco estar parado devido ao forte sismo que abalou o país, Bernard Mensah, ex-jogador do V. Guimarães que agora atua no Kayserispor, aproveitou para voltar ao Minho.Nas redes sociais, os vitorianos publicaram fotografias do reencontro do ganês com os ex-colegas André André, Bruno Gaspar e Moreno, agora treinador do clube. Mensah, recorde-se, chegou ao Vitória em 2013 e transferiu-se em 2015 para o Atlético de Madrid. Em 2016/17 voltou a Guimarães por empréstimo dos colchoneros.O V. Guimarães aproveitou a visita de Mensah para deixar uma mensagem de apoio aos afetados pelos sismos na Turquia e na Síria.