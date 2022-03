Bernardino Pedroto cessa funções como coordenador do departamento de futebol feminino

Bernardino Pedroto cessou funções como coordenador do departamento de futebol feminino do V. Guimarães.O antigo jogador e treinador do V. Guimarães regressou ao clube há cerca de três anos pelas mãos da direção de Miguel Pinto Lisboa. Pouco tempo depois de ter entrado em funções, a nova direção, liderada por António Miguel Cardoso, informou Bernardino Pedroto que iria prescindir dos seus serviços.No entanto, o agora ex-coordenador do departamento de futebol feminino apenas cessou funções na passada sexta-feira.