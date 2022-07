Besiktas interessado em André Amaro

A imprensa turca avançou, esta quinta-feira, que o Besiktas está interessado na contratação do defesa-central André Amaro. De acordo com as informações publicadas na Turquia, o Besiktas pondera a possibilidade de apresentar uma proposta para garantir o jovem jogador do Vitória.Recorde-se que o Spezia, da Serie A italiana, esteve em negociações com o Vitória para garantir a contratação de André Amaro. O defesa-central esteve a um passo de se mudar para Itália, mas o negócio acabou por não se concretizar.André Amaro chegou a Guimarães em 2018, proveniente da Académica de Coimbra. A ascensão à equipa principal aconteceu na época 2020/2021, quando cumpriu 12 partidas. Na temporada passada foi utilizado por Pepa em nove partidas. O defesa-central tem um contrato com o Vitória válido até Junho de 2025. A cláusula de rescisão está fixada em 50 milhões de euros.