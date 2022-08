Bilhetes disponibilizados pelo Chaves já esgotaram no Estádio D. Afonso Henriques

Os cerca de 1.000 bilhetes disponibilizados pelo Chaves para os adeptos do Vitória já esgotaram.De manhã bem cedo, dezenas de associados fizeram fila junto ao Estádio D. Afonso Henriques para garantirem os ingressos para a partida da 1.ª jornada, marcada para domingo, às 20h30. A procura foi igualmente elevada junto das lojas do clube.Face à elevada procura, o processo de venda durou menos de uma hora. Os bilhetes disponibilizados no Atendimento ao Associados, no Estádio D. Afonso Henriques, foram os primeiros a ser vendidos na totalidade.Recorde-se que o Chaves enviou para Guimarães 980 bilhetes, ao preço unitário de 15 euros, que dão acesso à bancada topo norte.O clube transmontano também irá vender bilhetes para o público em geral nas suas instalações, mas com preços distintos. De acordo com a tabela revelada pelo Chaves, há ingressos a 30, 35 e 45 euros.