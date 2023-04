Bilhetes do V. Guimarães para o jogo em Famalicão esgotam em poucas horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Face à reduzida capacidade do estádio dos famalicenses, o clube vitoriano recebeu escassas centenas de ingressos. Colocados à venda na manhã desta quarta-feira, em exclusivo no Atendimento ao Associado, no Estádio D. Afonso Henriques, os bilhetes foram vendidos nas primeiras horas após a abertura da bilheteira.

O embate entre Famalicão e V. Guimarães realiza-se na sexta-feira, pelas 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão.

Esgotaram em pouco tempo os cerca de 300 bilhetes colocados à venda pelo V. Guimarães para o encontro com o Famalicão, da 28.ª jornada, que se realiza na noite de sexta-feira.