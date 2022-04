Bola de papel que bateu em Paulinho vale multa de 434 euros ao V. Guimarães

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF desta 4ª feira acrescenta uma multa ao Vitória, no valor de 434 euros, por causa de uma bola de papel que foi atirada para o relvado no dérbi de Moreira de Cónegos e que bateu em Paulinho, o lateral do Moreirense. Este era um dos assuntos que aguardava mais esclarecimentos, nomeadamente o que constava no relatório policial do jogo e que foi agora conhecido."Foi arremessado para o relvado um novelo de papel feito com resíduos resultantes de produtos adquiridos no bar do recinto, com o tamanho de sensivelmente uma bola de golf, proveniente da Bancada Nascente Setor 1, ocupado em exclusivo por adeptos afetos ao Vitória. O objeto em causa atingiu a perna do jogador n.º 77 do Moreirense, Paulinho, quando este se preparava para repor a bola em jogo. O jogador não teve necessidade de receber qualquer tipo de assistência, nem existiu qualquer interrupção do jogo", dita a missiva das forças da ordem, com a ressalva ainda de que "não foi possível proceder à identificação do adepto que arremessou a bola de papel."