Borevkovic e Estupiñán com lesões musculares

Borevkovic sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda ainda durante o aquecimento para o dérbi com o Moreirense, tendo sido rendido à última hora por André Amaro. A lesão do defesa-central foi confirmada esta tarde pelo departamento médico dos vitorianos.Já Oscar Estupiñán sofreu uma lesão muscular no gémeo direito. O avançado colombiano foi substituído por Bruno Duarte aos 67 minutos no jogo com os vizinhos do Moreirense.Borevkovic e Estupiñán estão ambos sujeitos a tratamento e a sua evolução vai sendo acompanhada diariamente durante esta semana para se perceber se estarão aptos para o jogo da Taça de Portugal, dia 21, em Moreira de Cónegos.