Borevkovic: «Estou onde quero estar e onde me quiseram»

Apresentado esta quinta-feira como reforço do V. Guimarães, Borevkovic mostra-se totalmente satisfeito no novo clube.





"Estou onde quero estar e onde me quiseram. Estou aqui com um treinador que me quer e que é muito bom treinador e vou dar tudo pelo Vitória. Todos sabemos que o Vitória é um grande clube, estou cá há três anos e sempre vi a grandeza deste clube. Fiquei logo interessado quando surgiu a possibilidade de vir para cá. Posso acrescentar competitividade à equipa, tenho experiência a jogar na 1ª Liga. A equipa tem muita qualidade e vai ser muito competitivo dentro do balneário, só assim podemos melhorar", começou por referir o defesa-central.Elogiando os "adeptos incríveis", o defesa-central croata deu ainda conta da forma como foi recebido pelos novos companheiros: "Fiz um treino e abraçaram-me logo, senti-me logo integrado na equipa. Fiquei surpreendido porque não esperava. Vou dar sempre o máximo, penso que este tem de ser o objetivo de todos. Só assim podemos melhorar e atingir os resultados que todos queremos".O conjunto minhoto pagou 1,2 milhões de euros por 80 por cento do passe do jovem de 24 anos. O jogador, que assinou até 2026, ficou com uma cláusula de 50 milhões de euros.