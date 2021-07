Borevkovic: «Vamos conquistar muitas coisas juntos»

Anunciado como reforço do V. Guimarães nesta quinta-feira, Borevkovic, defesa-central que chega do Rio Ave, não escondeu o entusiasmo com que encara este novo desafio.





"Estou muito feliz por estar aqui, obrigado pela confiança que depositaram em mim. Vou dar o meu melhor para defender a camisola deste grande clube. Vamos conquistar muitas coisas juntos", escreveu o jogador, de 24 anos, nas redes sociais.Depois de três temporadas no Rio Ave, o jogador croata chega agora ao emblema minhoto. Borevkovic custou 1,2 milhões de euros ao Vitória (por 80 por cento do passe), assinou até 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.