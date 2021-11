Bruno Duarte: «Agradecer ao Varela que fez defesas incríveis»

Bruno Duarte falou esta manhã do dérbi com o Moreirense, ele que foi eleito o MVP do jogo do último sábado, depois de marcar o golo do triunfo para o Vitória."É uma felicidade imensa poder ajudar a equipa com o golo que deu a vitória. Tenho de exaltar os nossos adeptos, que nos empurraram o jogo todo e agradecer também ao Varela, que fez defesas incríveis e nos deu a oportunidade de vencer o jogo por 2-1. Quero igualmente agradecer a toda a equipa, que lutou até ao final e batalhou pela vitória, todos os que estiveram no banco e os que começaram o jogo estão de parabéns", disse o avançado de 25 anos aos meios do clube, fazendo questão de destacar a exibição do guarda-redes."Estou mais feliz comigo mesmo. Preveni-me melhor para as lesões, pois tive muitas na época passada. Este ano está a ser diferente, comecei muito bem e sinto-me mais feliz e mais empolgado. Estou focado em continuar a ajudar a equipa com golos e mais importante ainda com vitórias", registou também Bruno Duarte, ele que já leva esta temporada cinco golos, superando os três que fez em toda a época passada.A finalizar, o brasileiro lembrou como foi a jogada que resultou no seu golo, na altura o 2-0, marcado de cabeça, aos 85 minutos, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Ricardo Quaresma: "Logo no início da jogada pensei que ia marcar, consegui fintar o central do Moreirense, mas ele depois conseguiu recuperar e cortou para canto, mas de seguida parti para outro e tentei marcar no canto. O Quaresma também bateu muito bem e eu estava lá no sítio certo para poder concluir."