Bruno Duarte prestes a trocar o V. Guimarães pela Arábia Saudita

A saída de Bruno Duarte do V. Guimarães está iminente, tal como Record avançou em primeiro mão. O avançado prepara-se para trocar os minhotos pelo Damac, da Arábia Saudita, estando o acordo praticamente selado. O jogador deve inclusive viajar em breve para finalizar a mudança.Na quarta-feira, dia em que o plantel fez o último treino de preparação para o jogo com o Puskás Akadémia, Bruno Duarte já não treinou, estando, de acordo com a informação oficial, em gestão. No entanto, e tal como o nosso jornal escreveu, o dianteiro não esteve no relvado porque a saída estava praticamente acertada, tendo este inclusive iniciado as despedidas junto dos companheiros ainda antes do apronto.