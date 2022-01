E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães confirmou, momentos antes do arranque do encontro com o Gil Vicente , desta segunda-feira, que Bruno Duarte também testou positivo à Covid-19, tendo por isso entrado em isolamento de forma a cumprir o plano de contingência da Direção-Geral de Saúde.O avançado brasileiro junta-se assim a Oscar Estupiñan e Iuri Tavares, que também já tinham acusado positivo durante os testes realizados nos últimos dias, como baixa para o duelo desta noite. Herculano, por usa vez, não figura na ficha de jogo por não ter treinado totalmente integrado ao longo da semana.