Bruno Gaspar: «Às vezes precisamos de ser chamados à terra»

Bruno Gaspar acentuou o "bom momento" do Vitória. O lateral dos vimaranenses falou aos jornalistas depois da visita desta tarde de uma comitiva do clube ao Infantário Nuno Simões e que em muito alegrou as crianças da instituição vimaranense."Sim. Tivemos muitos bons momentos esta época, este não é o último. Trabalhamos para isto diariamente, a equipa tem correspondido. Estamos num bom momento.""Esse é sempre um objetivo do clube. O Vitória é um grande clube, temos sempre de lutar por esses patamares.""Diria que não olhamos às idades dos jogadores do plantel. Somos um plantel jovem, mas não olhamos às idades porque estaríamos a arranjar desculpas. Há uma boa fusão no grupo, somos todos muito trabalhadores. Acho que isso ajudou bastante para a situação atual.""É especial. Jogar no Vitória tem um significado especial, atingir esta marca ainda mais. Espero que ainda venham muitos mais.""Às vezes precisamos de ser chamados à terra. Isso foi o que o mister Moreno tentou fazer e conseguiu, pois o grupo reagiu muito bem.""Nenhum jogo é fácil. O Rio Ave é uma das muitas boas equipas do campeonato. Olhamos para este jogo com o objectivo de jogar bem e ganhar.""Não. Olhamos apenas jogo a jogo, trabalhamos dia a dia para no fim-de-semana procurar ganhar. Faltam poucas semanas para acabar o campeonato e não nos vamos desviar do nosso foco.""Acho que não tive tantas lesões, no último ano tive algumas lesões que afetaram o meu percurso. Estou de volta, tenho estado a trabalhar com a equipa há muito tempo, tenho-me sentido bem, sem dores, sem lesões. Estou feliz e vou aguardar por mais oportunidades.""Todos os jogadores trabalham para jogar. Tenho saltado do banco e esse jogo foi uma boa resposta mesmo para mim, senti-me bem em ter dado a resposta que dei. O jogo foi a imagem do meu trabalho diário."