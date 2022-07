Bruno Gaspar e Bruno Duarte em dúvida para o jogo do V. Guimarães com o Puskás Akadémia

O lateral-direito Bruno Gaspar e o avançado Bruno Duarte estão em dúvida para o encontro do V. Guimarães com o Puskás Akadémia, da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League, que se realiza esta quinta-feira, pelas 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques.

Os dois jogadores não estiveram no relvado, na manhã desta quarta-feira, naquela que foi a última sessão antes do embate com o clube húngaro. Bruno Gaspar e Bruno Duarte ficaram pelo ginásio, a fazer trabalho de gestão de carga, e permanecerão em dúvida até à hora do jogo.

O lateral-esquerdo Afonso Freitas continua entregue ao departamento médico, a recuperar de uma entorse, enquanto Tomás Händel prossegue com a recuperação de uma intervenção cirúrgica.

Na sessão de treino desta quarta-feira, a equipa técnica de Moreno Teixeira já não contou com Maxwell Woledzi e Jason Bahamboula, uma vez que os dois jogadores regressaram à equipa B.

O presidente dos vimaranenses, António Miguel Cardoso, e o diretor desportivo do clube, Rogério Matias, estiveram no relvado, a acompanhar o derradeiro treino antes do primeiro jogo oficial da época 2022/2023.