Bruno Gaspar recorda empate 'de loucos' com o Sporting: «Quase ninguém dormiu nessa noite»

Sendo certo que o V. Guimarães não tem sido propriamente feliz nos últimos jogos frente ao Sporting, a verdade é que existem algumas exceções a esta 'regra'. Um desses casos aconteceu em 2016/17, altura em que os minhotos conseguiram um empate depois de terem estado a perder por 3-0 até ao minuto 74. Bruno Gaspar fazia parte do plantel do Vitória nessa época e, em declarações aos meios do clube, relembrou esse feito."Tudo começou com um penálti arrancado pelo Hernâni. Na marcação, o Marega atirou para um lado e o Patrício foi para o outro lado. Estávamos a perder por 3-0 contra uma grande equipa, mas continuávamos a disputá-lo, sem cessar, e esse golo ajudou. O 3-2 [também de Marega] surgiu muito rapidamente, em menos de cinco minutos [aconteceu aos 75 minutos], e a partir daí fomos empurrados pelos nossos adeptos. Percebemos que tudo seria possível. O Estádio D. Afonso Henriques virou um vulcão, completamente. Sabíamos que não seria fácil repor a igualdade perante um adversário tão poderoso, mas o nosso estádio é sempre muito complicado para os adversários. Quando os jogadores e os adeptos conseguem conectar-se, estas coisas acontecem. Tratou-se de um dos jogos mais arrepiantes da minha carreira. Também estive num 3-0, com o Rui Vitória, mas esse 3-3… Depois de estar a perder por 0-3, conseguir recuperar daquela forma: isso diz muito de uma equipa. Foi o mote para uma grande época. Descolámos do fundo do poço e atingimos o topo", referiu o lateral.De forma natural, as horas que se seguiram a esse momento foram de festa: "Não me lembro de ter conversado com algum jogador do Sporting no final da partida, mas recordo-me bem das suas caras. Acho que não tinham a noção do que tinha acontecido ali. Foi claramente um jogo especial. Nesse dia fiquei acordado até tarde, a tentar gerir as emoções do jogo. Acho que quase ninguém dormiu nessa noite. Houve magia".