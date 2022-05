Bruno Varela com "sentimento de dever cumprido" após o final da temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Figura de destaque no V. Guimarães, Bruno Varela aproveitou o término da época para fazer um balanço nas redes sociais."Terminamos a época com o sentimento de dever cumprido. Época difícil e com muitas adversidades, mas como equipa conseguimos ser fortes, resilientes e levantar-nos nos momentos mais complicados. Parabéns, equipa, pela humildade e pelo caráter demonstrados durante esta época. Orgulho em cada um de nós! Na próxima época vamos por mais", escreveu o guarda-redes.Em 2021/22, Bruno Varela foi utilizado em 29 encontros.