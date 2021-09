Bruno Varela de volta ao relvado e com novo 'look'

Bruno Varela está de regresso ao relvado, depois de várias semanas afastado devido a uma lesão no joelho. O guardião foi a grande novidade do treino do V. Guimarães, esta segunda-feira, tendo evoluído para treino condicionado já no terreno.





A felicidade do grupo em rever o habitual dono da baliza foi evidente e ficou patente nas fotografias partilhadas pelo clube, nas quais chamou à atenção também o novo 'look' do jogador.Agora loiro, Bruno Varela foi muito interpelado pelos companheiros, que não deixaram o pormenor passar em claro.