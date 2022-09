Bruno Varela defende caminho de estabilidade de António Miguel Cardoso

Presente na gala do centenário do V. Guimarães, Bruno Varela disse ser "um privilegiado" por marcar presença num momento "tão importante", ainda para mais tendo "o orgulho de capitanear a equipa neste momento". Estatuto que confere especial importância à defesa do trabalho que tem sido feito pela direção de António Miguel Cardoso."O objetivo é sempre dar muitas alegrias aos adeptos, é o nosso maior objetivo. A direção tem procurado e tem conseguido dar estabilidade ao clube e penso que isso é o mais importante neste momento. Este clube tem um potencial enorme, precisa de estabilidade para conseguir mais conquistas e vitórias", referiu o guardião, ressalvando a importância do grupo de trabalho sentir de perto o carinho dos adeptos: "Fortalecer a ligação com os adeptos é sempre muito importante. Sabemos o amor que eles têm ao clube e quanto mais próximos estivermos deles, quanto mais os jogadores estiverem conscientes disso, mais positivo será."