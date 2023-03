Bruno Varela e a época do V. Guimarães: «A expectativa é continuar a crescer»

Bruno Varela foi um dos jogadores do V. Guimarães que, esta sexta-feira, visitaram Ponte de Lima na iniciativa 'Conquistadores on Tour'. O guarda-redes dos vimaranenses garantiu que a equipa espera "continuar a realizar um bom trabalho"."É mais fácil jogar, é sempre mais fácil, é como nos sentimos mais confortáveis. Saíamos da zona de Guimarães, o Vitória já é um clube conhecido mas é importante expandir e tentar incutir o clube fora do concelho. Foi uma boa iniciativa"."Não diria que sou um Embaixador, mas nos dias de hoje já sei muito bem o que representa o clube. Estou na minha terceira época e identifico-me bem com o Vitória, com os seus valores, e sinto-me confortável a passar isso para as outras pessoas"."Tenho mais um ano de contrato, isso fica para falar com as pessoas responsáveis. Estou muito feliz aqui, a minha família, que é o mais importante, também está feliz aqui. Sinto-me bem em Guimarães e é onde quero continuar"."Está a correr bem. É uma ase chata, para mim e para as pessoas do departamento, que levam comigo todos os dias, mas a recuperação está a correr bem. Mais do que recuperar rápido importa recuperar bem"."Não quero meter datas. O importante é recuperar bem. Queríamos para ontem, mas isto leva o seu tempo"."São dois guarda-redes em crescimento, sou testemunha de que têm muita qualidade. O Celton está num processo diferente, com mais maturidade, fez mais jogos na Liga 3 e na equipa principal. O Rafa fez um bom jogo nos Açores, com o Arouca foi de um nível mais difícil, com outro tipo de problemas, mas mostrou coisas muito positivas, serviu muito para crescer. O Celton esteve no jogo com o Benfica, que é a melhor equipa do nosso campeonato, ainda para mais na Luz. Foi um jogo difícil. São dois guarda-redes de qualidade, que vão ter muito sucesso na carreira, estamos muito bem servidos"."Sem dúvida. Está no patamar maior das nossas seleções e obviamente que é uma experiência enriquecedora"."Faz parte do futebol. Há oportunidades que aparecem, tive a lesão, faz parte do processo. O Celton tem de aproveitar a experiência"."Não vai mexer de forma negativa. Tivemos uma série mais complicada antes da série de bons resultados e demos uma boa resposta. Temos crescido muito naquilo que eram as expectativas do início da época, devemos continuar"."A expectativa é continuar a crescer, fazer melhor do que ano passado. Estamos bem encaminhados para realizar um bom trabalho".