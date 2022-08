Bruno Varela e as declarações de médio do Hajduk Split: «Não conhece o Vitória nem o nosso ADN»

Bruno Varela foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao V. Gumarães-Hajduk Split, da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League esta terça-feira. Questionado sobre se é preciso fazer mais ou corrigir pormenores, o guarda-redes dos minhotos foi taxativo."Temos noção que o jogo foi perdido nos detalhes. Sabemos o que temos de fazer, o que devemos melhorar para tentar fazer um bom resultado, que nos dê a passagem. Temos de fazer o nosso jogo, estivemos bem, organizados, mas perdemos no detalhe. Temos de aprimorar algumas coisas. Tenho a certeza que podemos vencer o jogo", frisou."É sempre na raça, no querer e na qualidade, não acreditamos só numa coisa. Muito do que é o Vitória é a raça, o querer e a qualidade. Vamos ser uma equipa intensa, agressiva, dento do que temos mostrado. Vamos tentar ter mais bola do que tivemos na Croácia. Temos capacidade para isso e vamos tentar fazê-lo.""Obviamente estamos preparados. Temos isso em mente e preparado. Nesta fase, a eliminatória pode ser resolvida nos penáltis e estamos preparados para isso. Mas, queremos resolver a eliminatória no jogo. Se tiver de ser nos penáltis temos isso bem estudado.""Fiz o apelo por saber e sentir que a força dos nossos adeptos é sempre muito essencial. Estamos a falar de um jogo decisivo, por isso faz sentido deixar esse apelo aos adeptos e à cidade. Vamos lutar dentro do campo, mas fora do campo os adeptos são importantíssimos. Esperamos que os adeptos possam criar aquele ambiente bonito.""É uma declaração para tentar criar picardia ou polémica. Disse que viu medo nos nossos olhos. Primeiro de tudo, um jogador que faz essas declarações é porque não conhece o Vitória, o clube e a cidade de Guimarães muito menos o nosso ADN de Vitória. Medo não faz parte do dicionário dos nossos jogadores do Vitória, vamos estar em capo para dar o nosso melhor e tentar passar a eliminatória", concluiu.