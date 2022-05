Bruno Varela e o avançado mais difícil de parar: «Diria o Ricardo Horta»

Rivalidades à parte, Bruno Varela só teve palavras elogiosas para com Ricardo Horta, antigo colega de equipa na formação do Benfica e que se tornou recentemente no melhor marcador da história do Sp. Braga.Em entrevista ao Canal 11, o guardião acabou por eleger o avançado arsenalista como aquele que é mais difícil parar no momento de finalização."O avançado mais difícil de parar a finalizar... Não é uma questão fácil. Eu conheço um avançado muito bem, o Ricardo Horta. Apanhei-o na formação do Benfica e foi dos melhores que apanhei a finalizar. O Horta é diferenciado a finalizar. Temos avançados bons, o Oscar, o Bruno Duarte, o Darwin, o Taremi, o Sarabia… mas acho que o Horta", apontou.