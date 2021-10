Bruno Varela e o golo do Coates: «Estávamos preparados, mas...»

Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães, mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa apesar da derrota frente ao Sporting (1-0). "Viemos aqui discutir o jogo, já o tínhamos feito contra o Benfica na quarta-feira. A nossa primeira parte não foi muito bem conseguida, mas depois conseguimos melhorar na segunda. Tivemos oportunidades para pelo menos conseguir fazer um golo e poderíamos sair daqui com um desfecho diferente. Um empate poderia ser mais justo, mas vamos continuar a trabalhar. A equipa tem demonstrado uma evolução desde a primeira jornada até agora, por isso é continuar a crescer", referiu.





O guardião da formação vimaranense admitiu que o Sporting foi superior em determinados momentos da partida, mas que a equipa conseguiu melhorar ao longo do jogo. "O Sporting superiorizou-se em alguns aspetos, apesar do golo da vitória deles ter sido de bola parada, que é um aspecto em que eles são fortes e sabíamos disso. O Sporting foi superior em determinados momentos, nós não estávamos a conseguir impor aquilo que é o nosso futebol, o que se deveu ao cansaço. Na segunda parte há que realçar que conseguimos melhorar, porque aí estivemos mais à nossa imagem", disse.Coates marcou novamente e ofereceu nova vitória ao Sporting, algo que não surpreendeu o guarda-redes. "É algo que nós já sabíamos que eles poderiam fazer. Sabíamos que com o Besiktas tinham marcado dois golos iguais. Neste golo prefiro dar mérito à batida do Sarabia, o Paulinho desviou e o Coates apareceu naquela zona. Os jogadores do Sporting, como são muito evoluídos tecnicamente, fazem as coisas muito bem e há que dar mérito. Nós estávamos preparados, mas o golo de hoje foi mais mérito deles do que demérito nosso. O Coates no jogo aéreo é muito forte", concluiu.