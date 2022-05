Bruno Varela e o período no Benfica: «Queria ter ganho o penta»

Bruno Varela abriu o jogo sobre o passado, sobretudo sobre a passagem pelo Benfica, e, em entrevista ao Canal 11, assumiu que gostava de ter vencido o penta."Queria ter ganho o penta. Há uma única equipa que foi penta em Portugal e nós queríamos igualar isso. Tivemos essa responsabilidade, não conseguimos, mas não é por as coisas não terem corrido como queria que na minha cabeça está o querer voltar. Nunca se fecha portas no mundo do futebol, nunca sabemos o dia de amanhã. Por isso, não vou dizer que é uma obsessão que tenho. Ambiciono sim continuar a crescer", referiu.Quanto ao futuro, Bruno Varela assumiu que não fecha quaisquer portas, pese embora a sua vontade seja continuar no Vitória. "O futebol é imprevisível. Estou muito bem no Vitória, estou feliz. A minha família está bem em Guimarães. O Vitória deu-me a mão numa altura complicada, estou feliz, é um clube ao qual vou querer sempre retribuir e tenho tentado, mas o futebol é imprevisível. É público que o clube não está na melhor situação financeira e é normal que o clube queira analisar, mas eu estou bem e gostava de inscrever o meu nome mais na história do clube, com uma Taça. Gostava de ficar mais um ano", apontou.