Bruno Varela e Tomás Händel distribuíram prendas às crianças no Hospital de Guimarães

Bruno Varela e Tomás Händel foram os grandes protagonistas de uma ação solidária levada a cabo pelo Vitória. Os dois jogadores visitaram a ala pediátrica do Hospital da Senhora da Oliveira e proporcionaram um dia diferente às crianças aí internadas.Os dois distribuíram presentes, assinaram camisolas e ainda entregaram batas com o emblema do Sporting às profissionais de saúde.