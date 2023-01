Bruno Varela em lágrimas ao lembrar Neno: «Era uma pessoa muito especial, faz-nos muita falta»

Poucos dias depois do 27 de janeiro que assinalaria o 61.º aniversário de Neno, o V. Guimarães homenageou esta segunda-feira o malogrado ex-capitão, com Bruno Varela a atuar diante do Chaves com o número 1 e o seu nome na camisola. Após a partida, visivelmente emocionado, Varela enalteceu a iniciativa e acabou em lágrimas."Parabéns ao departamento de marketing do Vitória por esta ideia espectacular, de homenagear, na semana em que o Neno fez anos. Continua sempre presente entre nós. Tiveram esta ideia de homenagear desta forma especial. Uma palavra a eles, à família do Neno, ao Neno... Não sou de emoções, mas o Neno era uma pessoa muito especial, faz-nos muita falta. Sinto-me muito dignificado por usar esta camisola. Esteja onde estiver, estará sempre muito orgulhoso de nós e dos vitorianos. É uma pessoa muito especial para todos nós", disse o guardião, visivelmente emocionado, à SportTV.Sobre o jogo, o guardião assumiu a importância da vitória sobre o Chaves. "Era um triunfo necessário, vínhamos de oito jogos sem ganhar em todas as competições. Era uma vitória necessária por tudo o que temos mostrado. Foi uma primeira parte boa da nossa equipa, o Chaves tomou mais conta do jogo na segunda parte, mas o que fica é o resultado, o mais importante."