Bruno Varela: «Hoje não jogamos tão bem, mas conseguimos a vitória»

Bruno Varela teve uma noite de algum trabalho no dérbi minhoto entre Vitória de Guimarães e Moreirense, partida da 11.ª jornada da Liga Bwin que terminou com um triunfo vimaranense porEm declarações no final da partida, o guarda-redes dos vitorianos assumiu que a equipa não fez a sua melhor exibição da temporada, mas salientou a conquista do objetivo mais importante: os três pontos."Salientar a vitória, foram três pontos, três pontos importantes que fazem com que nos possamos colar à linha da frente, que era o nosso grande objetivo no jogo. Já fizemos jogos bem melhores em que não conseguimos três pontos e hoje não jogamos tão bem, mas conseguimos o mais importante que era a vitória", atirou Bruno Varela.