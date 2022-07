Bruno Varela: «Já me sinto um vitoriano»

Bruno Varela também falou à Sport TV na rubrica ‘Dia do Vitória’, abrindo o coração aos adeptos ao registar que já se sente "um vitoriano", agradecendo a quem o rececbeu "muito bem" no momento mais complicado da sua carreira.



O guarda-redes e também capitão assume o início de época atípico, em função dos problemas internos e a saída de Pepa, mas promete uma resposta da equipa semelhante à que já foi dada nos dois jogos europeus com o Puskás Akadémia.



Que balanço faz dos dois jogos europeus sem sofrer golos?

“Começamos bem a época, era esse o nosso objetivo. Claro que o objetivo principal é obviamente chegar à fase de grupos da Liga Conferência. Vai ser difícil, tivemos uma eliminatória complicada com o Puskás que, ao contrário do que muita gente pensa, é uma equipa muito difícil. Conseguimos passar, fomos muito competentes, com dois golos em que não sofremos golos e marcámos três e agora segue também um adversário muito difícil, o Hajduk Split. Vão ser dois jogos muito complicados, mas é isso que nós queremos. Queremos ser uma equipa competitiva, que tem qualidade, com muitos jogadores jovens, mas com muita qualidade. O que queremos é ser sempre muito competitivos, a lutar sempre pela vitória, independentemente de quem é o adversário.”

Como foi o processo de integração dos novos elementos do plantel?

“É o normal nestas situações. Tentamos receber sempre da melhor maneira quem vem para o clube, independentemente de quem seja, sejam jogadores, treinadores, roupeiros ou psicólogos… Nós pensamos sempre que quem vem é para acrescentar, então quanto mais rápida e melhor for a integração, mais rápida vão acrescentar algo para o grupo. É nesse caminho que estamos, pois normalmente há sempre mudanças de um ano para o outro e a nossa tarefa é fazer com que as pessoas se adaptem o mais rápido possível para nos poderem ajudar.”

A exigência no Vitória é praticamente igual à de um clube grande?

“Sim, digo muitas vezes isso. A exigência é tão grande, mas as ferramentas não são iguais. É o clube perfeito para quem quer fazer aquela transição de sair de um clube mais pequeno para um dos que clubes que lutam por títulos. O Vitória é o clube perfeito porque dá tudo e exigi-te algo semelhante para quem vai depois jogar num Benfica, Porto ou Sporting ou num clube grande no estrangeiro e acaba por não estranhar isso nem assustar-se com nada. Há essa parte positiva e essa exigência. Obviamente no início para quem não está habituado não é fácil, mas a pergunta é: quem é que não gosta de jogar com esta exigência, ou num estádio que está sempre cheio como está o D. Afonso Henriques? É para isto que nós vivemos e é isto que nós queremos e, acima de tudo, é saber que tem que se desfrutar quando se joga no Vitória.”

Como se sente agora que vai já para a terceira época no Vitória?

“É a minha terceira época aqui, um clube que já conhecia muito bem antes de vir para cá e agora acabo claramente por me sentir um deles. É uma casa que me recebeu muito bem no momento mais complicado da minha carreira, pois vinha de ano e meio na Holanda, onde as coisas não correram tão bem e como eu esperava e o Vitória abriu-me as portas de uma maneira fantástica e por isso só tenho mesmo a agradecer e já me sinto um vitoriano.”

Sente esse carinho, por exemplo, nas ruas da cidade de Guimarães?

“Principalmente quando as coisas estão a correr bem é normal sentir esse carinho, é muito positivo e é isto que esta cidade dá também aos jogadores. Quem passou pelo Vitória sabe que os adeptos conseguem levar os jogadores a um nível de confiança muito grande e sinto isso. É bom sentirmos esse calor, essa adrenalina dos adeptos é sempre muito positiva.”

Para os adeptos do Vitória que palavras do capitão?

“Agradecer-lhes antes demais, principalmente pelo apoio que têm dado à equipa, por terem percebido também que a época começou de uma maneira um bocado atípica, com alguns problemas internos e as pessoas da cidade acabam por ter noção disso. O apoio que tivemos no primeiro jogo contra o Puskás, em que foram quase 15 mil pessoas ao estádio é uma coisa fantástica e agradecer também o apoio que tivemos também na Hungria. Tirando as três equipas grandes, não se vê mais em Portugal. E apelar também para que estejam sempre com a equipa porque juntos vamos conseguir ir mais longe e isso com certeza vai acontecer-“