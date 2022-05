Bruno Varela: «Os cânticos que dirigiram ao Rochinha só mancham o nosso futebol»

No final do jogo entre o Boavista e o V. Guimarães, Bruno Varela deu ênfase ao momento em que Rochinha foi substituído e no qual, alegadamente, lhe foram dirigidos cânticos negativos por parte dos adeptos do Boavista.

"Confusão no túnel? São coisas do futebol, não a pena alimentar isso, foi um clássico. No entanto, no campo houve uma situação que a mim e aos meus colegas nos deixou desconfortáveis. Há várias formas de detonar um jogador, neste caso o Rochinha, mas os cânticos que lhe dirigiram, não sei se se ouviu lá em casa, só mancham o nosso futebol. Isto revolta-nos, não há necessidade de fazer as coisas desta forma. São situações deprimentes", referiu.

Assumindo que o prémio de homem do jogo tem um sabor agridoce, isto na medida em que o sucesso coletivo é o mais importante, o guarda-redes fez ainda uma análise ao jogo: "O empate sabe a puco, queríamos muito ganhar. A 1ª Parte era merecedora de conseguirmos pelo menos mais um golo, mas na 2ª não fomos tão efetivos, não tivemos tanta bola e acabámos por sofrer A expulsão dificultou ainda mais o nosso trabalho, agora temos de pôr os olhos na próxima jornada".

Bruno Varela abordou ainda as contas do 5º lugar, que só permanece em aberto se o Gil Vicente perder com o Tondela. "Acreditamos porque matematicamente ainda é possível, embora dependamos do jogo do Gil Vicente. Tínhamos de fazer a nossa parte para ainda termos mais esperanças, mas assim complicou-se", rematou.