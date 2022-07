Bruno Varela recorda Pepa: «Em nome do grupo, deixo um agradecimento especial»

Depois da vitória frente à Puskás Akadémia, que marcou um início de temporada risonho para o V. Guimarães, Bruno Varela puxou a fita atrás e lembrou Pepa. Numa mensagem na zona mista, o guardião, no papel de capitão, enviou um agradecimento especial ao técnico e à resta equipa que o acompanhou em Guimarães."Antes de começar, queria agradecer ao míster Pepa e à sua equipa pelo trabalho que fizeram connosco, na época passada e no início desta época. Em nome do grupo queria deixar esse agradecimento", começou por dizer, antes de partir para a análise à vitória frente aos húngaros."O segredo foi termos estudado bem o adversário, estarmos sempre bem equilibrados e coesos. A reação à perda também foi importante e, claro, a eficácia. Fizemos três golos, podíamos ter aumentado a vantagem, mas o segredo foi o compromisso", referiu.Com a vitória por 3-0, o Vitória desloca-se à Hungria com a eliminatória bem encaminhada, mas não resolvida, garantiu Bruno Varela. "Nem perto disso. Não é conversa. Temos de ter noção que, da mesma maneira que fizemos três golos, eles podem marcar um golo ou dois com um mau início nosso lá. Não vamos jogar como se estivesse 0-0, temos uma vantagem de três golos e temos de saber jogar com ela", finalizou.