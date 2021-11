Bruno Varela rendido a Quaresma: «É uma figura mundial que serve de exemplo para todos nós»

Bruno Varela percorreu a sua carreira na conversa na plataforma Twitch da Liga Portugal. O guarda-redes do Vitória começou por elogiar os adeptos, reforçando ser "um espectáculo" jogar no D. Afonso Henriques, mas, entre várias revelações, destacou-se a opinião sobre Ricardo Quaresma. "Nunca pensei que ele poderia vir. É uma figura mundial que serve de exemplo para todos nós, principalmente para os mais jovens", registou Varela, sentindo-se "um privilegiado por partilhar o balneário com quem já jogou com as maiores estrelas do futebol mundial".

Refira-se que os adeptos do Vitória vão estar em força no jogo em Moreira de Cónegos. Os 1.200 bilhetes esgotaram ontem, dia em que Tomás Händel, Herculano, Alfa Semedo e Sacko regressaram das seleções.