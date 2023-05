Bruno Varela renova contrato com o V. Guimarães até 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora sim, é oficial: Bruno Varela renovou contrato com o Vitória. O anúncio foi feito pelo clube, esta sexta-feira, através de uma nota na qual foi revelado que o novo vínculo é válido até 2026, ou seja, por mais dois anos do que o anterior.Deste modo, as partes fecharam um processo que há muito se adivinhava que pudesse terminar assim, dada a vontade mútua em avançar para a prorrogação contratual.Chegado a Guimarães em 2020/21, Bruno Varela tem sido uma das pedras basilares dos vitorianos, de tal forma que é o capitão de equipa.