Bruno Varela: «Triste por sofrer no final»

Anderson não deu hipóteses a Bruno Varela no remate que selou o empate e o guardião do V. Guimarães não conseguiu esconder a desilusão após o final da partida. "Chegámos ao golo com naturalidade, estivemos bem defensivamente, rigorosos. Na segunda parte foi um jogo mais tático, tivemos mais oportunidades, mas foram eles que marcaram. Estou muito triste por sofrer aquele golo no final", frisou.

O guardião contrário, Samuel, referiu que este é "um ponto importante". "Queremos ganhar em casa e não estamos a conseguir, mas fomos atrás do empate e conseguimo-lo. É sempre bom continuar a somar pontos", sublinhou, sendo complementado por Anderson, o homem do jogo para a Sport TV: "Merecíamos a vitória, mas agora já estamos a pensar no próximo jogo frente ao Gil Vicente."