Bruno Varela vai ser o novo capitão do V. Guimarães

Bruno Varela vai ser o novo capitão do Vitória. Depois das saídas de André André, em Janeiro do ano passado, e de Rochinha e Sacko neste defeso, as mudanças no lote de capitães são notórias, cabendo ao guardião, uma das referências do balneário, o papel de líder do grupo. Um cenário esperado, levando em conta que o guarda-redes vai para a terceira época em Guimarães e já é um dos mais antigos no plantel.O trio de sub-capitães passe a ser formado por Tomás Händel, médio vimaranense da formação do clube, e por Jorge Fernandes e Tiago Silva. O central vai para a terceira temporada na Cidade Berço, enquanto o médio iniciará a segunda época no clube.