Butzke já no Algarve para reforçar o V. Guimarães 

Adrián Butzke vai mesmo ser reforço do V. Guimarães. O anúncio do acordo com o avançado, que nas últimas épocas representou o P. Ferreira, está por horas. Segundo foi possível apurar, o ponta-de-lança espanhol já se encontra no Algarve e deve ser integrado no plantel de Moreno até ao final da semana.As negociações entre o Vitória e o Granada conheceram desenvolvimentos significativos nos últimos dias, sendo que o entendimento alcançado entre os dois clubes permitirá que Adrián Butzke possa comprometer-se, em breve, com os vitorianos.Natural da localidade de Monachil, o ponta-de-lança fez a formação no Granada. Sem conseguir afirmar-se na equipa principal daquele clube, somou passagens pela formação B e cedências ao CD Huetar Vega e Haro antes de chegar a Portugal, em 2021, para jogar no Paços de Ferreira. Na temporada passada, o avançado somou seis golos em 30 jogos.