Cadernos eleitorais do V. Guimarães apresentados no dia 23

Os cadernos eleitorais do V. Guimarães vão ser apresentados no Estádio D. Afonso Henriques, no dia 23. A partir da próxima quarta-feira, podem ser consultados pelos associados no Estádio D. Afonso Henriques.O presidente da Comissão Eleitoral, Pedro Xavier, reuniu com representantes das três listas e nesse encontro ficou estipulado que o prazo para a atualização da quota n.º 2 de 2022, necessária para votar, termina às 18 horas do dia 3 de março, impreterivelmente. Assim, assegura a Comissão Eleitoral, "todos os sócios que regularizem a quota n.º 02/2022 a partir das 18 horas de 3 de março não poderão votar nas eleições de dia 5".No mesmo comunicado, é esclarecido que os sócios que aderiram até ao dia 3 de Fevereiro de 2022 a um plano prestacional e tiverem a quota n.º 02/2022 paga até ao dia 3 de Março, poderão votar.Recorde-se que a participação no acto eleitoral e o exercício do direito de voto estão reservados aos sócios efetivos e implicam a apresentação do Cartão de Cidadão e do cartão identificativo de associado com a quota n.º 02/2022.