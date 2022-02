Candidaturas para as eleições do V. Guimarães já têm listas: conheça os nomes

O V. Guimarães vai a votos no próximo dia 5 de março e há três listas conhecidas para o ato eleitoral. Miguel Pinto Lisboa, atual presidente, Alex Costa ou António Miguel Cardoso, um deles sairá do sufrágio como líder do emblema vitoriano.O prazo limite para a entrega formal da documentação é esta quarta-feira e as três candidaturas já têm o lote de nomes completo.Assembleia GeralPresidente: José António Fernandes AntunesVice-presidente: Vítor Duarte Cunha Matos PereiraDireçãoPresidente: Luís Miguel Vinagreiro Pinto LisboaVice-presidente: Albino Manuel Queirós Teibão de AbreuVice-presidente: Gabriel Sousa Pereira PontesVice-presidente: Pedro João Oliveira VinagreiroVice-presidente: Vítor Manuel Lobo Teixeira de OliveiraConselho FiscalPresidente: Ricardo Costa Pinto Prego de FariaVice-presidente: Cristina Cepa CarvalhoConselho de JurisdiçãoPresidente:Pedro Miguel Pinto Lisboa Teixeira CarvalhoVice-presidente: Otávio Manuel Pereira dos SantosAssembleia GeralPresidente: Belmiro Pinto dos SantosVice-Presidente: Dinis MonteiroSecretário: Miguel NovaisSecretário_ Ana Luísa MachadoDireçãoPresidente: António Miguel CardosoVice-Presidente: Armando GuimarãesVice-Presidente: Diogo Leite RibeiroVice-Presidente: Nuno Soares LeiteVice-Presidente: Pedro MeirelesConselho FiscalPresidente: Ricardo Martins LoboVice-Presidente: Rui RodriguesSecretário: Fernando Alves PintoVogal: João FreitasVogal: Paula MachadoConselho de JurisdiçãoPresidente: João Henrique FariaVice-Presidente: Ana Margarida TeixeiraVogal: Ana Rita MonteiroVogal: Maria PríncipeVogal: Hugo TeixeiraAssembleia-GeralPresidente: Rui VazVice-Presidente: Rui MachadoDireçãoPresidente: Alex CostaVice-presidente: Eduardo LeiteVice-presidente: Ricardo AraújoVice-presidente:Carlos OliveiraVice-presidente:Carlos RibeiroConselho FiscalPresidente: Alberto MartinsVice-Presidente: Rui GuedesConselho de Jurisdição:Presidente: Alexandra CoelhoVice-Presidente: Andreia Falcão