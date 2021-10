Cartão do Adepto debatido em Guimarães

O V. Guimarães já há muito que assumiu oficialmente uma posição crítica sobre a implementação do Cartão do Adepto, não obstante promoveu na noite desta sexta-feira um debate sobre o mecanismo instituído, evento inserido nas comemorações do centenário vitoriano e que se realizou na bancada topo sul do Estádio Afonso Henriques.





Troca de perspectivas mediada por Emídio Guerreiro, deputado e ex-Secretário de Estado da Juventude e Desporto, e que teve como principais convidados Helena Pires (directora executiva da Liga Portugal); João Lobo (presidente da Associação Portuguesa da Defesa do Adept); André Viana (diretor de comunicação do Vitória); e ainda, por vídeo-conferência, Rodrigo Cavaleiro (presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Miguel Pinto Lisboa, que já por diversas vezes deu voz à visão crítica do V. Guimarães sobre o Cartão do Adepto, não usou da palavra, mas marcou presença, tal como perto de uma centena de adeptos.O intercâmbio de ideias que se seguiu à retrospectiva do enquadramento legal teve como denominador comum as dificuldades de implementação da medida, em função da fraca adesão do público, e também contou com as opiniões de Marco Talina, em representação da claque White Angels, e Francisco Canário, oficial de ligação aos adeptos vitorianos.Helena Pires, diretora executiva da Liga"A nossa visão da implementação do Cartão do Adepto carece de uma reflexão obrigatória. Seja porque ainda há quatro estádios sem zonas de cartão do adepto ou porque, decorridas que estão 9 jornadas da Liga Bwin, há muitas zonas que se encontram vazias, logo há algo a melhorar e é preciso ponderar uma forma de se ultrapassar este problema."Rodrigo Cavaleiro, presidente Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto"O Cartão do Adepto é uma decisão democrática aprovada em Assembleia da República e só se aplica às competições profissionais de futebol, ou jogos de risco elevado, mas surgiu como medida de resposta aos sucessivos focos de violência, dado que há registos muitos incidentes graves associados a grupos de adeptos, como foram os caso do very light em 1996, a invasão à Academia Alcochete em 2017 e a morte de um adepto italiano em vésperas clássico de Lisboa em 2019, além de vários ataques a autocarros."André Viana, diretor de comunicação do Vitória"A posição do Vitória é pública, mas este debate demonstra abertura para resolver o que até aqui tem sido um problema, porque serve de entrave ao regresso do público aos adeptos. Seja pelo esforço financeiro de 20 euros, que não é acessório para muitos, seja porque segrega o público numa altura em que todos os esforços deviam estar concentrados na valorização do produto futebol."João Lobo, Associação Portuguesa da Defesa do Adepto"Os recintos têm CCTVs, spotters, stewards, vários mecanismos de controlo pragmáticos. Onde é que o cartão previne a violência? Será pela tentativa de coação ao identificar os adeptos? Mas os prevaricadores não estão à procura de se identificar. A mudança tem de ser comportamental. Não é com leis, mas com cultura. É preciso rever resultados e fazer um balanço. As pessoas não se revêem no cartão do adepto, estão espalhadas pelos estádios e a violência vai transitar para o exterior."Marco Talina, White Angels"Os principais registos de violência são todos na área metropolitana de Lisboa e depois é o Minho que paga. O cartão do adepto é ineficaz e mais um obstáculo à presença de adeptos. Sócrates inventou o simplex, Costa o complex."Francisco Canário, oficial de ligação aos adeptos do V. Guimarães"O cartão é uma imposição e, como tal, não está a ser bem aceite. Os grupos organizados agora estão mais espalhados pelos recintos. Quando tenho de dar uma informação à polícia e até ao clube adversário não tenho informação porque não sei como está a ser feita a deslocação ou quantos são."