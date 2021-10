Cartão do Adepto em debate em Guimarães

Com a presença de Rodrigo Cavaleiro (presidente Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto), Helena Pires (diretora executiva da Liga), João Lobo (Associação Portuguesa da Defesa do Adepto) e ainda representantes do V. Guimarães e dos sócios e adeptos do clube minhoto, discute-se esta sexta-feira a temática do Cartão do Adepto, numa sessão que será moderada por Emídio Guerreiro.