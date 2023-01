Castelo a abarrotar: melhor casa da época

O Estádio D. Afonso Henriques registou a maior enchente da época nesta receção do Vitória ao FC Porto, com 19.653 espectadores nas bancadas. A anterior melhor marca tinha-se registado no duelo dos minhotos frente ao Benfica a contar para a 8ª jornada da Liga. Nessa ocasião, marcaram presença nas bancadas 19.231 adeptos. Apesar de o Governo ter aprovado recentemente a criminalização do uso de engenhos pirotécnicos no desporto, adeptos de Vitória e FC Porto usaram vários antes do apito inicial e durante o jogo.





O Conselho de Disciplina vai certamente atuar e os dois clubes serão multados.