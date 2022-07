Castigo de um jogo à porta fechada e 6.500 euros de multa

O Conselho de Disciplina da FPF puniu o Vitória de Guimarães com um jogo à porta fechada e 6500 euros de multa em função do processo disciplinar que foi aplicado aos minhotos por factos ocorridos durante a receção ao FC Porto, referente à 29ª jornada da última edição Liga Bwin, disputada no dia 10 de abril e que os dragões venceram por 1-0 com um golo de penálti apontado por Mehdi Taremi.A razão do castigo diz respeito a uma infração disciplinar grave detetada durante o desenrolar da partida, sendo que o castigo foi aplicado mediante o Artigo 181º do Regulamento Disciplinar, subsecção III, que é vocacionada a "agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos".Recorde-se que a partida foi interrompida por alguns instantes já na sua reta final por causa de um adepto, alegadamente do Vitória, que entrou dentro do relvado e tentou agredir alguns dos jogadores da equipa da casa, sendo que foi necessária a intervenção do corpo de segurança.