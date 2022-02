CD chumba recurso por Miguel Maga: caso segue para o TAD

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol chumbou o recurso do V. Guimarães por Miguel Maga, lateral-direito que foi suspenso por um jogo depois de ter feito um 'pirete' à claque do Sp. Braga, no dérbi da última jornada.Insatisfeito com a decisão, o emblema minhoto anunciou que vai agora recorrer para o TAD.